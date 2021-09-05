Во Владимире иномарка под управлением молодого человека врезалась в здание школы

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5 сентября 2021, 17:11 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В административном центре Владимирской области легковушка врезалась в здание школы. К счастью, никто не пострадал.

По информации регионального УМВД, дорожная авария случилась сегодня примерно в 07:00 на улице Дворянская близ дома № 1. Согласно предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением транспортного средства и врезался в здание. За рулем иномарки Mercedes находился молодой человек 1998 года рождения.

Отмечается, что машина получила механические повреждения, помощь медиков никому не понадобилась. По данным местных СМИ, в здании, на которое совершила наезд иномарка, находится школа.

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