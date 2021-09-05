В Челябинской области перевернулась «скорая» с годовалым ребенком в салоне

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5 сентября 2021, 16:43 Анна Семенова

фото: телеграм-канал Минздравствуйте

В минздраве сообщили, что никто не пострадал.

Авария произошла в городе Златоусте сегодня, 5 сентября, в районе шести утра. Вскоре в социальных сетях появились фотографии очевидцев. На них старенький УАЗик с красным крестом лежит на боку. Из подписи следует, что в момент ЧП внутри машины находился годовалый малыш. А причиной случившегося стало то, что водитель якобы уснул. А уснул он потому, что в Златоусте сокращают персонал скорой и люди работают на износ.

Министерство здравоохранения дало официальный комментарий: «Информация о сокращении персонала скорой помощи в Златоусте и о том, что водитель заснул за рулем - не соответствует действительности! На место ДТП оперативно прибыла другая медицинская бригада, осмотрела участников аварии, никому не потребовалась дополнительная помощь, пострадавших нет».

Малыша, который находился в салоне, доставили в больницу, его осмотрели врачи, он лечится дома. Причину случившегося сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

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