Челябинцы выманивали у тюменских пенсионеров деньги за дезинфекцию от ковида

Аргументы Недели → Происшествия 13+

5 сентября 2021, 15:51 Анна Семенова

Мошенники паразитировали на теме коронавируса. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Криминальную банду быстро вычислили и арестовали.

На чем пытаются играть мошенники? В первую очередь, на страхах людей. Говорят, что близкий человек совершил ДТП и ему светит тюрьма, что с вашей банковской карты ушла огромная сумма и прочее и прочее. Сколько людей уже попались на подобные схемы? Тысячи… Особенно страдают доверчивые пенсионеры.

Как сообщает сайт Полит 74, новая задумка пятерых мошенников из Челябинска касалась самой болезненной на сегодня темы – коронавируса. Подельники отправились в Тюмень, открыли там офис и начали предлагать старикам дезинфекцию квартир. Ведь вирус так опасен для пожилых! Ветеранам и инвалидам предоставляли скидку. Был и план для ситуации, если клиент отказывается от услуги: мошенники начинали запугивать дедушек и бабушек штрафами, грозили закрыть их квартиры на карантин.

Проводилась ли дезинфекция? Конечно нет. В МВД России сообщили, что преступники приносили с собой генератор сухого тумана и освежители воздуха, никакой санитарной составляющей в их «работе» не было.

Всего от действий подельников пострадали 14 стариков. Сейчас мошенники задержаны, дело ушло в суд.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости