В Оренбуржье в отношении мужчины возбудили уголовное дело после нападения с топором на полицейских

В селе Курманаевского района Оренбургской области мужчина напал на сотрудников полиции с топором. Данная информация поступила от регионального МВД.
При этом в ведомстве не рассказали, в каком именно селе произошел инцидент. Отмечается, что полицейским поступило сообщение о том, что к соседям в дом незаконно забрался мужчина. Стражи порядка прибыли на место и обнаружили злоумышленника в своем доме.
Тот в свою очередь увидел полицейских и сказал, что применит в их отношении топор, который он держал в руках. При этом мужчина был очень агрессивным. В итоге стражи порядка смогли его задержать. По данному факту возбудили уголовное дело.
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