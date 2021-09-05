В Оренбуржье в отношении мужчины возбудили уголовное дело после нападения с топором на полицейских

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5 сентября 2021, 15:55 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В селе Курманаевского района Оренбургской области мужчина напал на сотрудников полиции с топором. Данная информация поступила от регионального МВД.

При этом в ведомстве не рассказали, в каком именно селе произошел инцидент. Отмечается, что полицейским поступило сообщение о том, что к соседям в дом незаконно забрался мужчина. Стражи порядка прибыли на место и обнаружили злоумышленника в своем доме.

Тот в свою очередь увидел полицейских и сказал, что применит в их отношении топор, который он держал в руках. При этом мужчина был очень агрессивным. В итоге стражи порядка смогли его задержать. По данному факту возбудили уголовное дело.

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