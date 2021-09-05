В Берлине афганец совершил нападение на двух человек и ранил их ножом

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5 сентября 2021, 15:43 Источник: ТАСС

via www.imago-images.de/Global Look Press

Накануне, 4 августа, в столице Германии выходец из Афганистана совершил нападение на двух человек. В руках у мужчины был нож.

По данным местной полиции, произошло это в районе Вильмерсдорф. В результате нападения в лечебное учреждение пришлось доставить двоих. Речь идет о женщине 58 лет и 66-летнем мужчине.

Сначала афганец в возрасте 29 лет ранил женщину, которая работала в сквере, а затем напал на мужчину, который попытался помочь пострадавшей.

Выяснилось, что афганец проживает в Германии около пяти лет, у него имеется психическое расстройство. Правоохранители его задержали, проводится расследование. Полиция допускает в том числе исламистский мотив.

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