В Берлине афганец совершил нападение на двух человек и ранил их ножом

Накануне, 4 августа, в столице Германии выходец из Афганистана совершил нападение на двух человек. В руках у мужчины был нож.
По данным местной полиции, произошло это в районе Вильмерсдорф. В результате нападения в лечебное учреждение пришлось доставить двоих. Речь идет о женщине 58 лет и 66-летнем мужчине.
Сначала афганец в возрасте 29 лет ранил женщину, которая работала в сквере, а затем напал на мужчину, который попытался помочь пострадавшей.
Выяснилось, что афганец проживает в Германии около пяти лет, у него имеется психическое расстройство. Правоохранители его задержали, проводится расследование. Полиция допускает в том числе исламистский мотив.
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