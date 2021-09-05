В Хабаровском крае двое заключенных погибли во время драки в ИК-14

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5 сентября 2021, 14:29 Источник: РИА Новости

тюрьма, фото: pixabay.com

Старший помощник руководителя СУ СК по Хабаровскому краю Дарья Немцева сообщила, что переросший в драку конфликт между двумя заключенными в ИК-14 в Амурске закончился смертью двух человек.

Немцева отметила, что в результате драки погибли два человека, еще четыре пострадали, один из них находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по статьям «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» и «Убийство двух лиц».

Следственным комитетом организована проверка, направденная на выяснение всех деталей происшесвия. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения, в том числе будет установлено, принимались ли меры к предотвращению конфликта между осужденными.

На место приехало руководство регионального ФСИН, сотрудники СК и прокуратуры, также направили представителей центрального аппарата ФСИН.

Ранее сообщалось о массовой драке в центре Москвы на Бауманской улице. Полсотни человек были доставлены в полицию.

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