New York Times сообщила об обнаружении в Мексиканском заливе огромного нефтяного пятна специалистами США

Возле берегов американского штата Луизиана специалисты выявили на спутниковых снимках густое пятно нефти. Данная информация поступила от New York Times.
По мнению ученых, после обрушившегося урагана “Ида” случилась серьезная утечка под водой. Издание подчеркивает, что спутниковые снимки указывают на черное пятно, покрывающее порядка 16 км воды в районе нефтегазового узла в Луизиане.
Снимки были получены Национальным управлением океанических и атмосферных исследований. Ученые предположили, что нефть вытекла из старого трубопровода, который был поврежден стихией. Сейчас специалисты пытаются локализовать утечку.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.