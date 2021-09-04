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New York Times сообщила об обнаружении в Мексиканском заливе огромного нефтяного пятна специалистами США

, 21:04 Источник: Взгляд

New York Times сообщила об обнаружении в Мексиканском заливе огромного нефтяного пятна специалистами США
pixabay.com

Возле берегов американского штата Луизиана специалисты выявили на спутниковых снимках густое пятно нефти. Данная информация поступила от New York Times.

По мнению ученых, после обрушившегося урагана “Ида” случилась серьезная утечка под водой. Издание подчеркивает, что спутниковые снимки указывают на черное пятно, покрывающее порядка 16 км воды в районе нефтегазового узла в Луизиане.

Снимки были получены Национальным управлением океанических и атмосферных исследований. Ученые предположили, что нефть вытекла из старого трубопровода, который был поврежден стихией. Сейчас специалисты пытаются локализовать утечку.

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