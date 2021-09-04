В центре Казани водитель иномарки сбил инспектора ГИБДД и протащил его на капоте

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4 сентября 2021, 20:43 Источник: kazanfirst.ru

pixabay.com

В центре столицы Татарстана водитель “Мерседеса” совершил наезд на инспектора ГИБДД и протащил его на капоте. В социальных сетях опубликовали кадры с места происшествия.

Отмечается, что за рулем иномарки находился мужчина в возрасте 33 лет. Ко всему прочему, он два раза выстрелил из предмета, напоминающего пистолет. Очевидцы рассказали, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, подчеркивается, что на 33-летнего мужчину поступали жалобы от прохожих, которые сообщили, что он разъезжал около торгового центра “Кольцо” и на ул. Горького на большой скорости. Правоохранители смогли задержать нарушителя на подземной парковке по ул. Горького. Инспектор ГИБДД, которого сбил “лихач”, получил незначительные травмы.

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