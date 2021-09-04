Крушение вертолета ВМС США в Калифорнии унесло жизни пятерых членов экипажа

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4 сентября 2021, 20:24 Источник: РИА Новости

Staff Sgt. Brittney Vella/Global Look Press

У берегов американской Калифорнии разбился вертолет ВМС США. Жертвами крушения винтокрылой машины стали пять человек.

В опубликованном на сайте Тихоокеанского флота сообщении говорится, что речь идет о членах экипажа вертолета MH-60S. Ранее они числились пропавшими, теперь их признали погибшими.

Крушение произошло в среду у берегов Сан-Диего. Вертолет вылетел с борта авианосца Abraham Lincoln и рухнул в воду примерно в 110 км от берега. Удалось спасти только одного члена экипажа. Кроме того, травмы получили 5 моряков Abraham Lincoln.

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