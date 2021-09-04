В Свердловской области девушка попала в реанимацию после падения с заброшенного колеса обозрения

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4 сентября 2021, 15:55 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Сегодня, 4 сентября, в утренние часы в Асбесте Свердловской области девушка 1998 года рождения сорвалась с неработающего колеса обозрения. Медики увезли ее в лечебное учреждение в тяжелом состоянии.

По словам Валерия Горелых, пресс-секретаря регионального ГУ МВД, дежурную часть проинформировали о случившемся в девятом часу утра. Отмечается, что колесо обозрения, с которого сорвалась девушка, не работает уже несколько лет. При этом время от времени там собираются молодые люди.

Согласно предварительной информации, пострадавшая не работает и не учится. Она находилась там со своим парнем. Сообщается, что девушка кричала: “Отпусти меня. Я сейчас спрыгну”, молодой человек якобы старался удержать ее, однако безуспешно. Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и, вероятно, перелом.

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