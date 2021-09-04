В Челябинской области в квартире случился пожар из-за телефонного зарядника

Из многоэтажного дома пришлось эвакуировать 12 человек.
Признайтесь, кто из вас делает так: зарядил телефон, забрал, а зарядник оставил в розетке? Наверняка, положительно ответит большинство. Так вот рассказываем, к чему может привести подобная халатность.
В городе Магнитогорске 2 сентября загорелась одна из квартир по улице Суроворова. Полыхало на шестом этаже. Лестничный проем к моменту приезда пожарных был уже изрядно задымлен. Пришлось эвакуировать жильцов с 6 по 9 этажи, в квартирах находилось 12 человек.
Огнеборцы проникли в горящую комнату через окно. Очаг возгорания удалось потушить, но стены, потолок, пол и оконные рамы серьезно пострадали, вся квартира – в копоти. К счастью, никто не пострадал.
А вот причиной пожара стал тот самый зарядник. Хозяева оставили его включенным в розетку, но без телефона на постели. Короткое замыкание – и вот огонь уже перебрался на мебель и другие вещи…
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