В Челябинской области в квартире случился пожар из-за телефонного зарядника

Аргументы Недели → Происшествия

4 сентября 2021, 09:33 Анна Семенова

Тот самый зарядник, который мог стать причиной трагедии. Фото: 2 Пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чел

Из многоэтажного дома пришлось эвакуировать 12 человек.

Признайтесь, кто из вас делает так: зарядил телефон, забрал, а зарядник оставил в розетке? Наверняка, положительно ответит большинство. Так вот рассказываем, к чему может привести подобная халатность.

В городе Магнитогорске 2 сентября загорелась одна из квартир по улице Суроворова. Полыхало на шестом этаже. Лестничный проем к моменту приезда пожарных был уже изрядно задымлен. Пришлось эвакуировать жильцов с 6 по 9 этажи, в квартирах находилось 12 человек.

Огнеборцы проникли в горящую комнату через окно. Очаг возгорания удалось потушить, но стены, потолок, пол и оконные рамы серьезно пострадали, вся квартира – в копоти. К счастью, никто не пострадал.

А вот причиной пожара стал тот самый зарядник. Хозяева оставили его включенным в розетку, но без телефона на постели. Короткое замыкание – и вот огонь уже перебрался на мебель и другие вещи…

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