В Азове нелегальных археологов чуть не погребли заживо из ненависти к сотовой связи

Аргументы Недели → Происшествия 13+

2 сентября 2021, 18:53

Город Азов Ростовской области имеет богатую тысячелетнюю историю. Археологи периодически находят на территории округа уникальные исторические артефакты. По этой причине местным жителям запрещено проводить земляные работы без согласования со специалистами. В последние дни город снова привлёк внимание общества.



На улице Комсомольской археологи разрабатывали шурф, находящийся на месте городища с некрополем Азака-Таны. Местные жители посчитали, что земляные работы проводятся для установки очередной вышки сотовой связи. Между сторонами началась перепалка. Сила оказалась за местными, они стали забрасывать землёй ров, в котором находились археологи.



Несколько лопат в людей на глубине бросил кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Станислав Потаков, но впоследствии отрицал намерение причинить кому-либо вред. Находившиеся в шурфе люди пытались объяснить, что они не имеют никакого отношения к сотовой связи, но их не услышали. Потаков посчитал, что работники компании по прокладке связи прикинулись «археологами». Так в округе уже проводились «раскопки», но против воли людей установили вышки.



В администрации города успокоили, что разрешения на установку связного оборудования больше не выдают. Телекоммуникационные компании монтируют его на опоры линий электропередач. Городские чиновники также добавили, что разрешения у археологов с улицы Комсомольской тоже не было. Но «пострадавшие историки» всё равно намерены обратиться в полицию.





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