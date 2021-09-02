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В Азове нелегальных археологов чуть не погребли заживо из ненависти к сотовой связи

, 18:53

В Азове нелегальных археологов чуть не погребли заживо из ненависти к сотовой связи

Город Азов Ростовской области имеет богатую тысячелетнюю историю. Археологи периодически находят на территории округа уникальные исторические артефакты. По этой причине местным жителям запрещено проводить земляные работы без согласования со специалистами. В последние дни город снова привлёк внимание общества.

На улице Комсомольской археологи разрабатывали шурф, находящийся на месте городища с некрополем Азака-Таны. Местные жители посчитали, что земляные работы проводятся для установки очередной вышки сотовой связи. Между сторонами началась перепалка. Сила оказалась за местными, они стали забрасывать землёй ров, в котором находились археологи.

Несколько лопат в людей на глубине бросил кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Станислав Потаков, но впоследствии отрицал намерение причинить кому-либо вред. Находившиеся в шурфе люди пытались объяснить, что они не имеют никакого отношения к сотовой связи, но их не услышали. Потаков посчитал, что работники компании по прокладке связи прикинулись «археологами». Так в округе уже проводились «раскопки», но против воли людей установили вышки.

В администрации города успокоили, что разрешения на установку связного оборудования больше не выдают. Телекоммуникационные компании монтируют его на опоры линий электропередач. Городские чиновники также добавили, что разрешения у археологов с улицы Комсомольской тоже не было. Но «пострадавшие историки» всё равно намерены обратиться в полицию.

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