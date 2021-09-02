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Жертвами наводнения в Нью-Йорке стали девять человек

, 18:40 Источник: РИА Новости

Жертвами наводнения в Нью-Йорке стали девять человек
pixabay.com

В американском Нью-Йорке в связи с вызванными циклоном “Ида” подтоплениями погибли 9 человек. Этой информацией поделился мэр города Билл де Блазио.

В ходе прошедшего брифинга он отметил, что “еще вчера в это время они были живы”. Ранее поступала информация о том, что Нью-Йорк частично оказался подтоплен, пришлось остановить движение на ряде веток метро.

Губернатор штата Кэти Хокул рассказывала, что хозяин Белого дома говорил об оказании любой помощи в рамках борьбы с обрушившейся стихией. Чрезвычайное положение власти были вынуждены объявить в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

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