В смертельной аварии подозревают бывшего начальника челябинской службы спасения

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2 сентября 2021, 10:00 Анна Семенова

Фото: ГИБДД Челябинской области

Сбив на трассе двух человек, он скрылся с места происшествия.

Страшное ДТП произошло в Агаповском районе Челябинской области вечером 27 августа. Два пешехода, идущие по проезжей части в попутном направлении, оказались под колесами несущегося автомобиля. Водитель, совершив наезд на людей, не остановился. 70-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, его спутница, женщина 35 лет была госпитализирована.

Благодаря камерам видеонаблюдения, сотрудники Госавтоинспекции уже к утру установили предполагаемый автомобиль «Рено», который двигался через поселковые дороги в сторону Челябинска.

Сегодня в СМИ появилась информация, что за рулем находился экс-начальник службы спасения Челябинска Александр Рымарев. Полтора года назад он покинул свой пост по собственному желанию.

Сообщается, что официального подтверждения слухов пока нет. Известно, что по факту наезда на пешеходов возбуждено уголовное дело. Также водителю выписали протокол за оставление места ДТП.

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