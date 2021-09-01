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В Северной Осетии женщина после бытового конфликта скинула своего девятилетнего сына в Терек

, 21:53 Источник: СУ СК РФ по Республике Северная Осетия-Алания

В Северной Осетии женщина после бытового конфликта скинула своего девятилетнего сына в Терек
pixabay.com

В Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы в возрасте 39 лет, которую подозревают в покушении на убийство малолетнего. Сейчас специалисты выясняют детали случившегося.

Отмечается, что первого сентября примерно в 11:00 правоохранителей проинформировали о том, что женщина в Кировском районе скинула своего сына 9 лет в реку Терек.

Произошедшему предшествовал бытовой конфликт в ее семье. Женщина вместе с тремя своими малолетними детьми пошла к реке и через какое-то время сбросила там сына.

Когда ее 11-летний сын увидел произошедшее, он обратился за помощью к водителю, проезжавшему мимо. Подчеркивается, что мальчика спасли.

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