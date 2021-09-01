В Челябинске подросток избил соседку за сделанное замечание

Аргументы Недели → Происшествия

1 сентября 2021, 18:48 Анна Семенова

За свое замечание женщина поплатилась здоровьем. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Женщина высказала недовольство тем, что парень выгуливает своих собак без намордника.

Это ЧП произошло в июле во дворе одного из домов по Комсомольскому проспекту. Женщина, выходя из подъезда, столкнулась с соседом – молодым парнем, выгуливающем собак без намордников. Замечание об этом взбесило 17-летнего подростка. Словесная перепалка кончилась тем, что он вытащил из кармана газовый баллончик и распылил его содержимое в лицо неугодной собеседнице. После чего еще и избил ее.

Жертва заявила в полицию. Так как обидчик не достиг 18 лет, вопрос о его наказании решали на комиссии по делам несовершеннолетних. Парню придется выплатить штраф в пять тысяч рублей.

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