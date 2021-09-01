В Тобольске возбудили уголовное дело по факту избиения до комы подростка санитаром и пациентом психбольницы

В Тобольске санитара и пациента местной психбольницы обвинили в избиении подростка, который находился в стационаре. Впоследствии он впал в кому.
По данным Тюменского областного суда, в отношении санитара Александра В. в возрасте 46 лет, работающего в психиатрической больнице, поступило уголовное дело в Тобольский городской суд. Его обвиняют в том, что в течение примерно месяца осенью минувшего года он вместе с одним из пациентов избивал подростка, которого обследовали в стационаре.
В итоге у несовершеннолетнего были сломаны ребра, отбиты почки, а также разорвана селезенка. Он впал в кому, однако жизнь ему спасли медики Тобольской областной больницы № 3, которые провели срочную операцию.
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