Депутат из партии «Слуга народа» попал в ДТП

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1 сентября 2021, 14:23 Источник: compromat.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Депутат из украинской партии «Слуга народа» Александр Трухин попал в скандал, связанный с ДТП. Более 30 украинских сайтов удалили новость об аварии, а сам Трухин и его партия отказываются от комментариев.



На Бориспольской трассе, остановившись на красный свет светофора, находился автомобиль Ford, в котором были замечены глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень. В Ford врезался другой автомобиль. Лучи и его помощник были госпитализированы и прооперированы. Они получили травмы средней степени тяжести и сейчас угрозы для их жизни нет.



По данным очевидцев, водитель автомобиля Audi не выдержал нужную дистанцию и безопасную скорость, из-за чего столкнулся с автомобилем Ford, после чего Audi въехал в автомобиль Daewoo. Они сообщили, что в Audi в состоянии алкогольного опьянения находилось трое человек. По их словам, за рулем Audi был Трухин.



Александр Трухин - замглавы бюджетного комитета Рады. Он возглавляет группу во фракции Слуга народа. В нее входят нардепы из «группы Коломойского», в частности - Александр Куницкий, Игорь Фрис и Вячеслав Рублев. По сведениям украинских источников, Трухин ранее сам входил в группу Коломойского, но покинул ее, когда против олигарха ввели санкции Соединенные Штаты.



В Сети появилось видео с последствиями аварии. В полиции факт ДТП на Бориспольской трассе подтвердили, но имен участников и сидевших за рулем Audi не назвали. Официальных подтверждений того, что именно Трухин был за рулем, на данный момент нет.



Спортивный журналист Константин Андриюк сообщил, что за удаление новости о Трухине сайтам предлагали менее 200 долларов. Отмечается, что более 30 изданий, которые дали сообщение об аварии, удалили или отредактировали новость.



На это событие отреагировала заместитель главного редактора издания Kyiv Post Ольга Руденко.



«Если Александр Трухин захочет получить мастер-класс о том, как уходить от ответственности за ДТП, ему не нужно далеко ходить.



Можно просто позвонить своей бывшей жене, Ксении Мартыновой.



Сейчас это уже как-то подзабылось, но в 2009 году Ксения Мартынова прогремела в Днепре. Она насмерть сбила 62-летнюю женщину, которая в 7 утра переходила дорогу на желтый свет возле местного университета. Ксения куда-то спешила на своем оранжевом Инфинити. Тогда писали, что она сначала скрылась с места ДТП, но потом вернулась, а вскоре даже попала на нервной почве в больницу. Правда, через два месяца ее уже фотографировали смеющейся с папой, в местном театре, на гастролях спектакля Безрукова», - написала Руденко в Facebook.





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