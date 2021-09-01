За лето челябинские спасатели сохранили жизнь 94 отдыхающим
1 сентября 2021, 09:18 Анна Семенова
300 человек вовремя получили помощь медиков.
Вчера, в последний день лета, в Челябинске подвели итоги купального сезона. В региональном центре работали шесть муниципальных пляжей. По подсчетам отдохнуть на них смогли более 200 тысяч человек.
К счастью, ни одной трагедии на воде в этом году не случилось. Матросы спасли 94 человека, 37 из них – дети. Еще 300 людям вовремя оказали медицинскую помощь. Грамотные действия профессионалов сохранили всем этим людям жизнь.
Всех, кто был на страже безопасности челябинцев, наградили почетными грамотами и благодарностями. Начальника спасательного поста Евгения Чиркова признали лучшим спасателем сезона.
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