За лето челябинские спасатели сохранили жизнь 94 отдыхающим

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1 сентября 2021, 09:18 Анна Семенова

Спасатели сохранили жизнь почти 100 челябинцам. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

300 человек вовремя получили помощь медиков.

Вчера, в последний день лета, в Челябинске подвели итоги купального сезона. В региональном центре работали шесть муниципальных пляжей. По подсчетам отдохнуть на них смогли более 200 тысяч человек.

К счастью, ни одной трагедии на воде в этом году не случилось. Матросы спасли 94 человека, 37 из них – дети. Еще 300 людям вовремя оказали медицинскую помощь. Грамотные действия профессионалов сохранили всем этим людям жизнь.

Всех, кто был на страже безопасности челябинцев, наградили почетными грамотами и благодарностями. Начальника спасательного поста Евгения Чиркова признали лучшим спасателем сезона.

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