В Енисейске женщина в состоянии опьянения сбила женщину и ребёнка

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30 августа 2021, 15:33

фото: pixabay.com

В Красноярском крае в Енисейске женщина-водитель машины Subaru Impreza в понедельник утром сбила на обочине дороги несовершеннолетнего ребенка и его маму. Инцидент произошел на улице Рабоче-Крестьянская.

По данным регионального управления МВД, пострадавшие в ДТП 47-летняя женщина и ее 10-летний сын госпитализированы в тяжелом состоянии.

Сотрудники ГИБДД работали на месте происшествия и установили, что 26-летняя женщина-водитель находилась в состоянии опьянения. Освидетельствование показало 0,97 мг/л. Судя по видео, которое опубликовали правоохранительные органы, автомобиль Subaru Impreza на большой скорости наехал на пешеходов. После иномарка протаранила машину скорой помощи.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП с пострадавшими женщиной и ее сыном.

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