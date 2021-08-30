Уфимец поймал выпавшего из окна 11-месячного ребенка

Вечером в минувшее воскресенье, 29 августа, житель Уфы поймал 11-месячного ребенка, который выпал из окна жилого дома. Данную информацию предоставили в городском управлении гражданской защиты.
Происшествие случилось в доме номер 35 на улице Пекинская. Мужчина, проходивший мимо здания, заметил упавшую из окна трехлетнюю девочку. Гражданин обратил внимание, что с высоты может упасть еще один ребенок. Он подбежал ближе к дому и успел поймать 11-месячного малыша.
Житель Уфы впоследствии вызвал экстренные службы и передал детей врачам скорой помощи.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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