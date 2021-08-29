Мать девочки-маугли из Талдома суд приговорил к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии

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29 августа 2021, 20:38 Источник: Российская газета

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Талдомский районный суд вынес решение отправить уроженку Латвии в исправительную колонию общего режима на срок 3 года и 1 месяц за истязание дочери 2015 года рождения и неисполнение обязанностей по воспитанию.

Речь идет о жительнице Московской области, которая с декабря 2018 по 24 марта текущего года оставила дочь на попечение мужчине, который придерживался антиобщественного образа жизни. По словам Наталии Григорьевой, руководителя пресс-службы прокуратуры столичного региона, в начале весны нынешнего года с девочкой случайно столкнулся наряд ППС. Правоохранители заметили мужчину-пенсионера, который вел себя подозрительно и предпринял попытку спрятаться в частном доме.

В жилище сотрудники полиции нашли девочек 6 и 11 лет. Ребенок помладше был сильно истощен. Девочка, не умевшая разговаривать, не ходила, а могла лишь ползать на четвереньках с кошками. Кроме того, она отзывалась на “кис-кис”.

Удалось установить, что девочка-маугли жила в неотапливаемой комнате, там отсутствовала кровать, не было горячей воды. Также ребенок не имел обуви и одежды. Следователи выяснили, что мать виделась с дочкой максимум пару раз в 7 дней. Девочек отправили в детский дом.

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