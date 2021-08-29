Футболист Александр Шишмарев скончался во время матча в Калининграде после удара в голову, нанесенного игроком команды соперников

Сергей Кандалов, являющийся вице-президентом Калининградской областной федерации футбола, сообщил детали, связанные со смертью вратаря Александра Шишмарева на поле накануне вечером в ходе матча “любительских команд "Балтика-М" (Калининград) и "Красная Звезда" (Советск).
“На 26-й минуте он прервал прострел с фланга, бросился к мячу. В это время игрок команды соперников, замыкая этот прострел, двумя ногами вперед летел и попал прямо ему в голову со всей силы ногами”, - рассказал Кандалов о произошедшей трагедии.
Он подчеркнул, что когда вратаря несли в “скорую”, он потерял сознание. Медики делали ему массаж сердца, откачивали, но, к сожалению, он умер. Футболисту было всего 23 года.
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