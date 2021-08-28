Уральская транспортная прокуратура сообщила о совершенной самолётом «ЮТэйр» экстренной посадке в Сургуте

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28 августа 2021, 20:32 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Самолету авиакомпании “ЮТэйр”, направлявшемуся в Барнаул, пришлось в экстренном порядке вернуться в аэропорт Сургута. Данная информация поступила от Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что причиной экстренной посадки стал сработавший датчик генератора. На борту воздушного судна находились 47 пассажиров. Датчик сработал сегодня, в субботу, в 15:55 по местному времени. В результате командир самолета АТР-72 решил вернуться в аэропорт, откуда был совершен вылет.

В 17:07 судно совершило посадку в штатном режиме. После этого его заменили. Рейс вылетел в 19:48 по местному времени.

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