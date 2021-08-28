В ДТП в Новой Москве с участием легковушки и фуры пострадали пять человек, в том числе двое детей

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28 августа 2021, 15:51

pixabay.com

В Новой Москве произошла дорожная авария, в которой пострадали пять человек, включая двоих детей. Данная информация поступила от столичной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось на внутренней стороне ЦКАД в 400 метрах до Калужского шоссе. В Telegram-канале ведомства отмечается, что с легковым автомобилем, который находился на обочине, столкнулась фура с цементом.

В аварии травмы получили 5 человек из легковушки. Среди них 6-летняя девочка и 9-летний мальчик. У девочки выявили ушибы, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

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