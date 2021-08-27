В Краснодаре сотрудники наркоконтроля прослушивали телефон торговца и случайно узнали, что он похитил человека

Аргументы Недели → Происшествия 13+

27 августа 2021, 17:17

Когда сотрудники наркоконтроля поставили на прослушку местного бизнесмена, они и предположить не могли, чем все обернется. Полгода назад у полицейских оказалась информация, что владелец строительной компании 40-летний Сергей Семянников приторговывает запрещенными веществами.

Его взяли на заметку, и во время очередного разговора силовики услышали крики на задним фоне. Сотрудники поняли, что их объект с приятелями кого-то похитил. Человек пока жив, но действовать надо быстро. Полицейские отследили место, где могут держать заложника, и поехали в гаражи Прикубанского округа. В одном из подвалов и сидел некий 20-летний парень, закованный в наручники, а рядом трое похитителей: тот самый бизнесмен Семянников и его приятели. Троица заявила, что узник украл у них деньги и они решили его попугать. Якобы дали они ему почти 2 миллиона на выкуп на аукционе автомобиля «Тойота-Камри», но не увидели ни машины, ни денег. А потому решили применить силу для доходчивости. Правда парень понимал плохо, хотя и подтвердил, что деньги взял, но вот куда они делись он не знает. Потому что деньги он перевел, но с аукционом что-то пошло не так. Вот так силовикам удалось спасти заложника, но и наркоконтроль без «подарка» не остался – в гараже их ждали 80 таблеток — предположительно, экстази. Семянников заявил, что это всё его — и исключительно для личных нужд.

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