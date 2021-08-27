Спасатели отловили королевского питона во дворе жилого дома на северо-западе Москвы

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27 августа 2021, 16:45 Источник: Telegram

питон, pixabay.com

В районе Щукино, расположенном на северо-западе Москвы, спасатели отловили королевского питона. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 27 августа, в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

Жители дома 18 на улице Рогова в столице сегодня обнаружили под балконом королевского питона. На место инцидента оперативно выехал расчет АСО №9 Пожарно-спасательного центра Москвы. Спасатели поймали змею, в настоящий момент она находится в контейнере для рептилий.

Сейчас ведется розыск хозяина змеи. Если он не будет найден, питона, который не является ядовитым, передадут в департамент природопользования и охраны окружающей среды.

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