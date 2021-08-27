В Ярославле трехлетняя девочка умерла в реанимации после того, как ее зажало в дверях автобуса

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27 августа 2021, 12:52 Источник: РИА Новости

окно, фото: pixabay.com

В Ярославле скончалась трехлетняя девочка после того, как ее зажало в дверях автобуса. Инцидент произошел около трех часов дня в четверг, 26 августа, на остановке «Улица Елены Колесовой».

«Ребёнка зажало в дверях при выходе из автобуса. Водитель не видел и начал движение, девочка упала прямо под колесо. Ее мама/бабушка выдернула из дверей, но автобус уже пришёл в движение, и она упала между бордюром остановки и колесом, и соответственно он прямо по ней проехал», - поделилась находившаяся рядом женщина.

По ее словам, водитель увидел случившееся в зеркало. Люди вызвали «скорую».

«Водитель … высадив пассажиров на остановке общественного транспорта, не убедился в том, что все пассажиры покинули салон автобуса, закрыл двери и начал движение, при этом зажав руку пассажира (бабушку), державшую за руку спешившегося на тротуар ребенка. В результате чего ребенок упал на проезжую часть и попал под колесо автобуса», - пояснили в пресс-службе ГИБДД.

Представитель областного департамента здравоохранения уточнила, что девочку 2018 года рождения доставили в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой. Ей провели операцию, но через несколько часов она скончалась.

В мэрии сообщили, что водитель автобуса №11, в дверях которого зажало ребенка, отстранён от работы до выяснения обстоятельств и результатов проверки. Мужчина 1959 года рождения работает в ПАТП-1 с 12 февраля 2021 года, его водительский стаж составляет 19 лет.

Прокуратура Ярославской области проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения.

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