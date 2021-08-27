Запах гари в Челябинске объяснили пожарами в Курганской области
27 августа 2021, 07:48 Анна Семенова
В городе объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени.
Едкий запах гари чувствуется в воздухе с раннего утра. На него (и как следствие, на кашель, затрудненное дыхание, головную боль), как оказалось, жалуются не только челябинцы, но и жители Копейска и Красноармейского района.
В региональном министерстве экологии сообщили, что в областном центре, а также в Коркино, Копейске, Сосновском, Аргаяшском и Красноармейском районе сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени, есть туман. Запах же идет из Курганской области, где бушуют пожары.
Утром в Челябинске был проведен мониторинг качества воздуха. Концентрации вредных веществ повышены, но не до критических отметок.
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