Запах гари в Челябинске объяснили пожарами в Курганской области

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27 августа 2021, 07:48 Анна Семенова

Пожары у соседей в Кургане - причина неприятного запаха. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

В городе объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени.

Едкий запах гари чувствуется в воздухе с раннего утра. На него (и как следствие, на кашель, затрудненное дыхание, головную боль), как оказалось, жалуются не только челябинцы, но и жители Копейска и Красноармейского района.

В региональном министерстве экологии сообщили, что в областном центре, а также в Коркино, Копейске, Сосновском, Аргаяшском и Красноармейском районе сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени, есть туман. Запах же идет из Курганской области, где бушуют пожары.

Утром в Челябинске был проведен мониторинг качества воздуха. Концентрации вредных веществ повышены, но не до критических отметок.

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