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Взрыв у аэропорта афганского Кабула унёс жизни двух человек

, 18:01 Источник: РИА Новости

Взрыв у аэропорта афганского Кабула унёс жизни двух человек
Sra Taylor Crul/U.S. Air/Global Look Press

Жертвами произошедшего у аэропорта афганской столицы взрыва стали как минимум два человека. Данная информация поступила от телеканала al-Jazeera.

В своем материале телеканал ссылается на источник в “Талибане” (запрещенная в России террористическая организация). Ранее поступала информация о 15 людях, получивших ранения.

Отмечается, что взрыв, предположительно, зафиксировали напротив аэропорта близ отеля Baron. Там останавливались британские граждане. Об этом рассказывала газета Wall Street Journal. Сообщалось, что травмы получили многие.

При этом газета Independent подчеркивала, что в указанном отеле собирались британцы, которые хотели уехать из Афганистана.

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