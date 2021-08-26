Пресс-секретарь Пентагона Кирби сообщил о произошедшем у аэропорта в Кабуле взрыве

Близ аэропорта в афганской столице прогремел взрыв. Соответствующее заявление сделал Джон Кирби, занимающий пост пресс-секретаря Пентагона.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты подтвердили “взрыв снаружи аэропорта Кабула”. Пока что отсутствует информация о том, пострадал ли кто-то. В Twitter Кирби отметил, что американская сторона поделится дополнительными данными, “когда сможет”.
О произошедшем проинформировали главу Белого дома Джо Байдена. По данным телеканала CNN, который в своем материале ссылается на свой источник, при взрыве травмы получили несколько афганцев. Сообщается, что взрывное устройство привел в действие смертник.
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