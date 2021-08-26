На челябинца, который не усмотрел за ребенком на озере, завели уголовное дело

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26 августа 2021, 08:36 Анна Семенова

За детьми нужен особый присмотр. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Четырехлетний мальчик утонул, отдыхая на диком городском пляже.

Трагедия случилась на городском озере 22 августа вечером. Четырехлетний ребенок, по словам очевидцев, отправился один плавать на надувном матрасе. В этот момент его папа оставался на берегу с другим ребенком. В какой-то момент матрас опрокинулся и мальчик оказался под водой. Когда его вытащили на берег, он был уже без сознания. Приехавшие реаниматологи 40 минут пытались спасти ребенка, но оказались бессильны.

В следственном комитете сегодня сообщили, что на 35-летнего родителя завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Отец разрешил мальчишке пойти в воду, хотя знал, что тот не умеет плавать. Расследование продолжается.

Кстати, утопление – вторая по количеству причина нечаянных смертей среди детей после автоаварий. Вопреки всеобщему мнению, тонущий человек не кричит и не машет руками. Не оставляйте детей без присмотра!

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