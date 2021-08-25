В аэропорту Внуково задержали сына известного девелопера, который пытался тайно провезти украшения на 36 миллионов

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25 августа 2021, 14:29 Источник: Mash

Фото: кадр из видео

В московском аэропорту Внуково задержали Зию Бабаева — сына девелопера Мехраджа Бабаева. Он пытался в обход декларации провезти украшения на 36 миллионов.

Но таможня, как известно, не дремлет, а потому у лихого мажора нашли часы Breguet за 10 миллионов, подвески, серьги и браслеты, ювелирные украшения от «Тиффани» и «Диор». И все это вместе тянет на полмиллиона долларов.

Зия стал знаменит после того, как в 2009 году в Швейцарии погонял на спорткарах с сыновьями Тельмана Исмаилова и протаранил на своей Lamborghini автомобиль местного жителя. Мужчина попал в реанимацию, но адвокаты Бабаева замяли скандал.

Пользователи сети уверены, что и сейчас мажору удастся «отвертеться», хотя уклонение от уплаты таможенных платежей это как минимум уголовная статья. А если экспертиза докажет, что украшения были из платины и титана, то можно «загреметь» до семи лет за «контрабанду стратегически важных материалов».

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