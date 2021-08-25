На Кубани при попытке запрыгнуть в грузовой поезд подросток лишился ног

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25 августа 2021, 12:53 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На Кубани подросток попытался запрыгнуть в грузовой вагон и лишился ног. Данная информация поступила от Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил движения железнодорожного транспорта. Пострадавшим оказался подросток 2005 года рождения. Его доставили в лечебное учреждение и ампутировали обе нижние конечности.

Сообщается, что при попытке запрыгнуть в грузовой вагон он сорвался, оказался под колесами поезда. В настоящее время назначены экспертизы, допрошены очевидцы и члены локомотивной бригады.

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