ФСБ задержала в Москве и прочих регионах России 31 террориста из «Катиба Таухид Валь-Джихад»

Аргументы Недели → Происшествия 13+

25 августа 2021, 10:43 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В российской столице и некоторых других регионах страны силовикам удалось провести задержание 31 террориста из “Катиба Таухид валь-Джихад” (запрещенная в России террористическая организация). Данная информация поступила от ЦОС ФСБ РФ.

Отмечается, что была проведена спецоперация в Москве, Красноярске, Якутске, Новосибирске, а также селе Прокудское Новосибирской области и Канске Красноярского края. В ней принимали участие ФСБ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ и МВД.

Среди задержанных рядовые участники и главари. Они вербовали новых членов, после чего отправляли их на сирийскую территорию. В ходе задержания силовики изъяли банковские карты, средства связи, пропагандистские видеоматериалы, электронные носители информации, запрещенную религиозную литературу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости