ФСБ задержала в Москве и прочих регионах России 31 террориста из «Катиба Таухид Валь-Джихад»

В российской столице и некоторых других регионах страны силовикам удалось провести задержание 31 террориста из “Катиба Таухид валь-Джихад” (запрещенная в России террористическая организация). Данная информация поступила от ЦОС ФСБ РФ.
Отмечается, что была проведена спецоперация в Москве, Красноярске, Якутске, Новосибирске, а также селе Прокудское Новосибирской области и Канске Красноярского края. В ней принимали участие ФСБ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ и МВД.
Среди задержанных рядовые участники и главари. Они вербовали новых членов, после чего отправляли их на сирийскую территорию. В ходе задержания силовики изъяли банковские карты, средства связи, пропагандистские видеоматериалы, электронные носители информации, запрещенную религиозную литературу.
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