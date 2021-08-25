В Хабаровском крае обнаружили пропавших при сплаве четверых туристов, с ними все в порядке

В Хабаровском крае удалось обнаружить туристов, которые ранее пропали при сплаве на байдарках. Этой информацией поделилась Ирина Щёголева, начальник пресс-службы регионального управления МВД.
Отмечается, что речь идет о четырех людях, с ними все в порядке. По словам Щёголевой, обнаруженным туристам помощь спасателей не понадобилась, они решили самостоятельно отправиться домой.
Ранее сообщалось, что люди пропали при сплаве по реке Горин Солнечного района. Среди них была несовершеннолетняя. Щёголева рассказала, что о пропаже пожилой пары и мужчины с ребенком из Комсомольска-на-Амуре заявила супруга мужчины.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.