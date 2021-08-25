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В Хабаровском крае обнаружили пропавших при сплаве четверых туристов, с ними все в порядке

, 10:23 Источник: РИА Новости

В Хабаровском крае обнаружили пропавших при сплаве четверых туристов, с ними все в порядке
EMERCOM of Russia/Global Look Press

В Хабаровском крае удалось обнаружить туристов, которые ранее пропали при сплаве на байдарках. Этой информацией поделилась Ирина Щёголева, начальник пресс-службы регионального управления МВД.

Отмечается, что речь идет о четырех людях, с ними все в порядке. По словам Щёголевой, обнаруженным туристам помощь спасателей не понадобилась, они решили самостоятельно отправиться домой.

Ранее сообщалось, что люди пропали при сплаве по реке Горин Солнечного района. Среди них была несовершеннолетняя. Щёголева рассказала, что о пропаже пожилой пары и мужчины с ребенком из Комсомольска-на-Амуре заявила супруга мужчины.

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