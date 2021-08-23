В следовавшем из Москвы в Иркутск самолете сработал сигнал о разгерметизации

В понедельник, 23 августа, в самолете авиакомпании "Ютэйр", который выполнял рейс из Москвы в Иркутск, сработал сигнал о разгерметизации. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
Согласно последней информации, речь идет о рейсе ЮТ-465. Во время полета в Боинге 735 сработал сигнал о разгерметизации кабины, вследствие чего экипаж принял решение о снижении на эшелон 330. В 20.26 воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Иркутска.
В момент инцидента на борту воздушного судна находились 126 пассажиров, в частности, 14 несовершеннолетних. По факту случившегося проводится проверка.
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