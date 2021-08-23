Челябинец напал на работников скорой помощи, которые везли его жену в больницу

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23 августа 2021, 09:27 Анна Семенова

Работникам скорой пришлось запереться в машине.

Агрессивный супруг требовал воды.

Об этой истории рассказал сайт «Челябинск Сегодня». В выходные работникам скорой помощи самим понадобилась помощь врачей.

Мужчина вызвал бригаду своей беременной супруге. Он сообщил, ее избил друг, и ей нужно обследование. Сам он вызвался сопроводить жену и залез в машину скорой. В пути он попросил воды для женщины, но ее у фельдшера не оказалось, заезжать в магазин водитель по настойчивой просьбе пассажира также не стал.

Тогда агрессивный челябинец набросился на фельдшера. Женщина выскочила из машины, чтобы позвать на помощь, будущий папаша ринулся за ней. Это позволило работникам скорой запереться в автомобиле. Но мужик продолжал бушевать: разбил стекло и помял кузов «скорой». Через разбитое окно к нему вылезла жена, которая отказалась госпитализироваться.

Полицейские сработали быстро. Примчавшись на место, они сразу задержали дебошира. На 53-летнего мужчину завели дело о побоях. У фельдшера – черепно-мозговая травма.

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