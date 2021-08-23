Туристы, вопреки запретам, развели костер на «Таганае» и устроили пожар

К счастью, с огнем удалось быстро справиться.
Аномальная жара без дождей стоит в Челябинской области. В связи с этим был объявлен особый противопожарный режим в национальных парках региона. Туристам запрещено свободное посещение заповедников, отдых с палатками, разведение костров.
Но похвастаться дисциплиной южноуральцы, увы, не могут. В минувшее воскресенье, 22 августа, на «Таганае» чуть не случился страшный пожар. Дым, поднимающийся на лесом, заметили в Златоусте. На место срочно отправились сотрудники охранной службы нацпарка. Вскоре они наткнулись на несанкционированную стоянку: туристы отдохнули на природе с палаткой, порубили ветки, погрелись у костра и уехали, оставив угли непотушенными.
Своевременные действия предотвратили пожар, в тушении участвовали шесть инспекторов службы охраны «Таганая», но 0,2 гектара леса все же сгорело.
В нацпарке еще раз напоминают: передвижение разрешено только по специально маркированным тропам, запрещено пользоваться открытым огнём, а также курить вне территории приютов и кордонов.
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