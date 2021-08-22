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Под Рязанью в лесу нашли тело солдата-срочника

, 15:59 Источник: rzn.info

Под Рязанью в лесу нашли тело солдата-срочника
лес, фото: pixabay.com

В воскресенье, 22 августа, в лесу под Рязанью обнаружили тело 18-летнего солдата-срочника из села Новая Чигла Воронежской области. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на дядю погибшего.

Мужчина рассказал, что солдата нашли повешенным в лесу за территорией военной части. Службу молодой человек проходил в Туле, но на учения его отправили в Рязанскую область, пояснил собеседник. По его словам, утром племянник звонил матери и говорил, что у него все хорошо. Однако через несколько часов с семьей связался командир части и сообщил о смерти юноши.

Родственники считают, что солдата убили. Его дядя подтвердил, что конфликтов с семьей у молодого человека не было. Юноша хотел в армию, но спустя несколько месяцев службы говорил родным, что пойти на службу было его ошибкой.

При этом в военной части уверены, что мальчик покончил с собой из-за непростой ситуации в семье. После звонка матери юноша якобы резко изменился в лице и ушел.

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