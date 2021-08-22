В МЧС сообщили о сокращении площади активного горения лесного пожара в Нижегородской области до 3 гектаров

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22 августа 2021, 10:12 Источник: РИА Новости

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В Нижегородской области по состоянию на семь часов утра площадь активного горения лесного пожара составила 3 гектара. Этой информацией поделились в управлении МЧС по региону.

Отмечается, что специалисты до сих пор борются с огнем. БПЛА и наземные группировки задействовали для мониторинга лесопожарной обстановки. Спасатели стараются не позволить пожару перекинуться на такие населенные пункты, как Конновка, Лесозавод, Стеклянный, Первомайск, Берещино.

Огонь тушит в том числе авиация. За 24 часа сбросили 612 тонн воды. В борьбе с пожаром задействованы более 1400 человек и порядка 212 единиц техники.

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