Жертвами наводнения в Теннесси стали десять человек

В результате обрушившегося на американский штат Теннесси наводнения погибли по меньшей мере десять человек, в том числе двое детей. Данная информация поступила от телеканала CNN, который в своем материале ссылается на шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса.
Он подчеркнул, что пропавшим без вести числится 31 человек. Отмечается, что накануне в округе приступил к работе центр, который будет помогать гражданам находить их пропавших близких.
В Теннесси наблюдаются сильные дожди, которые и привели к наводнению. Агентство по ЧС этого штата объявило о третьем уровне опасности. К работам по спасению людей привлекли военные машины, вертолет.
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