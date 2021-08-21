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В Мексике жертвами урагана «Грейс» стали восемь человек

, 22:58 Источник: РИА Новости

В Мексике жертвами урагана «Грейс» стали восемь человек
pixabay.com

В штате Мексики Веракрус из-за обрушившегося в темное время суток урагана третьей категории “Грейс” погибли по меньшей мере 8 человек. Среди жертв стихийного бедствия 6 детей и подростков.

По словам губернатора штата Куитлауак Гарсиа, без вести пропавшими числятся 3 человека. Он сообщил, что ночью погиб взрослый в Посос-Рикос, погиб ребенок, еще одно происшествие унесло жизни мамы и ее детей.

Гарсия подчеркнул, что в штате Веракрус света лишились 330 000 человек. Местные власти рекомендовали населению быть крайне бдительными. Отмечается, что подъем уровня рек может продолжаться до шести часов.

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