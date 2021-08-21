Телеканал BFMTV сообщил о произошедших на акции протеста беспорядках во французском Монпелье

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21 августа 2021, 18:58 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В ходе протестной акции против санитарных пропусков в Монпелье, Франция, были зафиксированы беспорядки. По данным телеканала BFMTV, произошло столкновение ультралевых и ультраправых активистов в начале кортежа.

В префектуре департамента Эро отметили, что участниками акции протеста во французском Монпелье стали порядка 9500 человек. Люди вышли на улицы в большинстве городов страны, включая столицу.

Напомним, что санитарные пропуска во Франции необходимо иметь при себе при посещении крупных ТЦ, кафе и ресторанов с девятого августа. Кроме того, их необходимо предъявлять перед поездкой в поезде дальнего следования и перед вылетом на самолете.

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