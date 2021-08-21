В Бурятии полицейские задержали третьего из семи сбежавших из психоневрологического диспансера преступников

Правоохранители задержали третьего из семи преступников, совершивших в субботу побег из республиканского психоневрологического диспансера в Заиграевском районе Бурятии. Этой информацией поделились в пресс-службе регионального правительства.
Третьим задержанным оказался Расов Александр Сергеевич 1987 года рождения. В местном МВД отметили, что никто из задержанных не сопротивлялся полицейским. Задержанию третьего мужчины способствовали местные жители. Они проинформировали о нем полицию.
“Появилась информация, что видели еще одного из сбежавших. Проверяем”, - подчеркнули в министерстве.
Следует отметить, что ранее в диспансере пациенты устроили массовые беспорядки, чем и решили воспользоваться семеро. Когда преступники совершали побег, они ранили санитара.
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