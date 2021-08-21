В поселке Стеклянный Нижегородской области из-за лесного пожара сгорело 11 домов

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21 августа 2021, 08:49 Источник: МЧС, РИА Новости

фото: vk.com/52mchsgov

Лесной пожар, бушующий в Мордовском заповеднике, добрался до домов в Нижегородской области. В пятницу, 20 августа, из-за перехода огня с лесного пожара Мордовского заповедника пожар начался в поселке Стеклянный городского округа Первомайск.

Жители поселка заранее были эвакуированы, люди не пострадали. По данным регионального управления МЧС,

в результате неблагоприятных метеорологических условий лесной пожар перешёл на территорию населенного пункта, и сгорело 11 построек (один дом под дачу, принадлежность 10 домов устанавливается). Погибших и пострадавших нет в результате проведения своевременной эвакуации населения.

Как стало известно в субботу, пожар локализован. Для борьбы с огнем применялись 59 единиц техники, были задействованы 254 человека.

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, проводится усиление общей группировки, задействованной в тушении природных пожаров на территории Республики Мордовия за счет привлечения аэромобильных группировок МЧС России Центрального и Приволжского федеральных округов. Тушение осложняется высокой температурой и сильным ветром. Работа ведётся в круглосуточном режиме. Аэромобильные группировки МЧС России, добровольцы, а также силы и средства РСЧС продолжают работы по тушению на наиболее сложных участках.

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