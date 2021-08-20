Перевернувшийся во время шторма в Крыму катер затонул

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20 августа 2021, 15:14 Источник: СУСК РФ по Республике Крым

след от катера, pixabay.com

В Севастопольской бухте во время шторма затонул катер. Согласно последней информации пресс-службы крымского управления Следственного комитета Российской Федерации, находившихся на борту людей спасли.

Инцидент произошел с катером СМБ-40 "Виктория". Уточняется, что плавсредство, которое вышло во время шторма в открытое море, перевернулось и затонуло в районе Севастопольской бухты.

Четверо пассажиров и капитан катера были спасены оперативными службами, в настоящий момент они находятся в безопасности. Подъем судна на поверхность пришлось отложить из-за неблагоприятных погодных условий. По факту случившегося проводится проверка.

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