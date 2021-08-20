Аргументы Недели Происшествия 13+

В Севастополе в шторм перевернулся катер с четырьмя пассажирами на борту

, 15:05 Источник: ТАСС

В Севастополе в шторм перевернулся катер с четырьмя пассажирами на борту
катер, фото: pixabay.com

Следственный комитет начал проверку по факту затопления катера СМБ-40 «Виктория» в районе Севастопольской бухты, вышедшего в шторм в открытое море. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщили, в пресс-службе СК РФ по Крыму и Севастополю.

«Крымским следственным отделом на транспорте предварительно установлено, что примерно в 17 часов 19 августа текущего года катер с пассажирами на борту вышел в шторм в открытое море в район Севастопольской бухты. В последующем перевернулся и затонул», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что четверо пассажиров и капитан были спасены оперативными службами, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Проводится проверка на предмет наличия в действиях членов экипажа признаков преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта». Установляются все обстоятельства случившегося. Подъем катера со дна отложен из-за неблагоприятных погодных условий.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Кулеба назвал Крымский мост «практически неразрешимой проблемой»

Кулеба назвал Крымский мост «практически неразрешимой проблемой»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация со строительством Крымского моста остается практически неразрешимой. По его словам, для Черного моря необходима «новая стратегия».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью