В Севастополе в шторм перевернулся катер с четырьмя пассажирами на борту

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20 августа 2021, 15:05 Источник: ТАСС

катер, фото: pixabay.com

Следственный комитет начал проверку по факту затопления катера СМБ-40 «Виктория» в районе Севастопольской бухты, вышедшего в шторм в открытое море. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщили, в пресс-службе СК РФ по Крыму и Севастополю.

«Крымским следственным отделом на транспорте предварительно установлено, что примерно в 17 часов 19 августа текущего года катер с пассажирами на борту вышел в шторм в открытое море в район Севастопольской бухты. В последующем перевернулся и затонул», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что четверо пассажиров и капитан были спасены оперативными службами, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Проводится проверка на предмет наличия в действиях членов экипажа признаков преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта». Установляются все обстоятельства случившегося. Подъем катера со дна отложен из-за неблагоприятных погодных условий.

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