Пожар из Мордовского заповедника добрался до железной дороги в Нижегородской области, движение поездов изменено

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20 августа 2021, 13:04 Источник: РФЯЦ - ВНИИЭФ, Вконтакте

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Пожар из Мордовского заповедника добрался до железной дороги в Нижегородской области, движение поездов на участке Саров-Арзамас изменено. Представители Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в пятницу сообщили, что руководство РЖД приняло решение о приостановке железнодорожного сообщения на участке Саров-Арзамас из-за крупного лесного пожара.

Поезд в Москву временно отравляется с железнодорожной станции Арзамас-1.

Пожар возник на территории Мордовского природного заповедника 3 августа. Ликвидации возгорания мешают труднодоступность местности, валежник и неблагоприятные метеорологические условия. По последним данным, горит 50 га леса.

К северу от заповедника расположен закрытый город Саров. В Сарове в четверг вечером был введен режим ЧС.

Глава Сарова Алексей Сафонов ввел режим ЧС для привлечения дополнительных ресурсов. Несколько очагов возгорания в периметре города. Основные работы развернуты в районе 3 завода, чтобы не подпустить огонь к промышленной зоне.

Идет наращивание сил и средств. Работают два пожарных поезда. Подключены ИЛ-76 Росгвардии и вертолет МИ-8. От МЧС направлена дополнительная группировка в составе 32 человек и 22 единиц техники.

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