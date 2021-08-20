В Челябинске возбудили дело на охранника ТРК, ударившего школьницу

Аргументы Недели → Происшествия

20 августа 2021, 12:16 Анна Семенова

Фото: "Челябинск Сегодня", кадр из видео vk.com/achnov

Однако и родители 14-летней девочки будут наказаны за то, что плохо следили за ней.

Эту историю челябинцы активно обсуждают второй день. В интернет попала видеозапись из торгово-развлекательного комплекса «Космос», где на фудкорте охранник замахивается и бьет по лицу девушку.

К делу уже подключилась полиция. Оказалось, что участниками конфликта являются 66-летний работник охранной фирмы и 14-летняя школьница. Очевидцы рассказали, что девочка курила за столом вейп (электронную сигарету), охранник подошел к ней с замечаниями, но получил в ответ оскорбления. Сама девочка уверяет, что вейп в помещении она не курила, а охранник начал ее унижать.

В торговом комплексе сообщили, что данный мужчина – не их работник, а нанятый подрядчиком.

Известно, что проверка этого происшествия продолжается. В пресс-службе УМВД Челябинска уведомили, что возбуждено административное дело по статье «Побои». Но и родители девочки тоже понесут ответственность. На маму школьницы составили протокол за «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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